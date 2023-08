Bologna-Milan, Pioli: “Mercato? Il club mi ha ascoltato” | Serie A News

« Il club ha ascoltato i miei consigli sulle caratteristiche dei giocatori che ci servivano. Sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto sul mercato fino ad ora. Mancano dieci giorni e la dirigenza è sempre pronta e attenta ». In questi dieci giorni c’è ancora spazio per qualche movimento in attacco, ma Pioli pensa a superare prima l’ostacolo Bologna : «Vogliamo essere ambiziosi perché sono arrivati giocatori forti».

Il Bologna di Thiago Motta sarà un osso duro da affrontare. Così Pioli: «È sempre importante partire bene, ma il risultato con il Bologna non determinerà il nostro percorso. Non inizia un nuovo Milan, parte un Milan rinnovato per cercare di essere ancora più competitivo», ha spiegato l'allenatore rossonero. «Siamo emozionati ma anche curiosi perché è la prima partita che conta davvero in questa stagione. Quello che ho visto durante la preparazione mi è piaciuto, sia l'atteggiamento che la volontà, la partecipazione e la coesione della squadra».