Bologna-Milan, Pioli concede una seconda occasione | Serie A News

Oggi pomeriggio Bologna-Milan, con il Diavolo di Stefano Pioli pronto a scendere in campo con dieci seconde linee. Chance per il riscatto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi alle ore 15:00 allo stadio 'Dall'Ara', poiché il tecnico rossonero Stefano Pioli ha intenzione di presentare una squadra rivoluzionata.

Bologna-Milan, Pioli lancia tutte le riserve in campo — La formazione del Milan, infatti, sarà quasi totalmente modificata rispetto a quella solitamente schierata in campionato in Champions League. Una maxi rotazione (in campo, tra i titolari, soltanto Mike Maignan) fatta con l'intenzione di preservare quanti più giocatori possibile per Napoli-Milan di martedì prossimo in Champions.

L'occasione, infatti, di accedere alle semifinali di Champions League dopo 16 anni è troppo ghiotta, con un Diavolo che, per giunta, avrà anche a disposizione due risultati su tre contro gli azzurri al 'Maradona'. Il Milan, però, dovrà prima giocare a Bologna, ad appena 70 ore di distanza dal primo match europeo contro la squadra di Luciano Spalletti.

Pioli si aspetta tanto da chi ha giocato meno — A causa di un calendario fittissimo, Pioli è quasi obbligato a cambiare. Finora le seconde linee del Diavolo hanno deluso e, oggi al 'Dall'Ara', ci si aspetta una riscossa anche da parte loro. Pioli pretende il massimo da loro. Il 'CorSport' ha sottolineato come questo particolare Bologna-Milan sia una chance importante per chi, finora, ha avuto pochi minuti.

Una prestazione positiva da parte di qualcuno potrebbe portare il tecnico a fare nuove valutazioni per la parte finale della stagione. Charles De Ketelaere, proprio in Milan-Bologna dell'andata, ha offerto il suo unico assist del suo primo campionato in rossonero. Cerca il suo primo gol stagionale? Che arrivi oggi? Chance anche per Tommaso Pobega e Aster Vranckx in mediana.

Il focus, però, dopo il fallimento in Milan-Empoli 0-0, è su Ante Rebić e Divock Origi: tre gol in stagione finora il primo, due il secondo. Contro i toscani hanno giocato male e sprecato occasioni: oggi è la loro occasione per rinascere. I titolari saranno chiamati in causa soltanto in caso di necessità. Pioli, insomma, vuole ruotare per evitare brutte sorprese in vista della Champions ma allo stesso tempo si aspetta risposte positive da chi ha giocato meno fino ad ora. Milan, colpo di mercato in casa PSG? Le ultime news >>>