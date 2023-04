Bologna-Milan, Pioli gioca d’azzardo e cambia tutto | Serie A News

Stefano Pioli, per Bologna-Milan di oggi pomeriggio, stravolge l'undici iniziale: Mike Maignan unico titolare che sarà in campo al 'Dall'Ara'

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Bologna-Milan poiché Stefano Pioli, tecnico rossonero, per la partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi pomeriggio alle ore 15:00, ha deciso di mandare in campo uno schieramento di seconde linee.

Bologna-Milan, Pioli manda in campo le riserve — Pioli, infatti, per Bologna-Milan ha confermato il solo Mike Maignan tra i pali. Per il resto, rispetto all'ultima sfida disputata in Champions League a 'San Siro' contro il Napoli, ha cambiato tutti i dieci uomini di movimento. È rimasto a casa Simon Kjær, con l'obiettivo di riposarsi per la gara di martedì prossimo al 'Maradona'.

In Bologna-Milan, dunque, Pioli rilancerà Malick Thiaw al posto del danese. Torneranno titolari anche Alessandro Florenzi, Pierre Kalulu (al rientro dopo quasi un mese per l'infortunio al polpaccio rimediato con la Francia Under 21) e Fodé Ballo-Touré. In mezzo al campo, spazio a Aster Vranckx e Tommaso Pobega.

Turnover totale concertato con la società — Tra trequarti ed attacco, per questo Bologna-Milan, troveremo Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, Ante Rebić e Divock Origi. Secondo il quotidiano generalista, è evidente come un turnover così profondo e radicale, contro una delle squadre più in forma del campionato come il Bologna di Thiago Motta, sia stato frutto della concertazione tra il tecnico Pioli e la società.

E, di fatto, ha un solo significato. Ovvero che il Milan - penalizzato dal calendario UEFA, con andata e ritorno in sei giorni - è più concentrato sugli sviluppi della Champions League nel presente che non su quella della stagione 2023-2024. Ma la stima della società nei confronto di Pioli è totale, non soltanto per il cammino europeo fin qui percorso dal Diavolo.

Per il 'CorSera', Pioli, per pacatezza che trasmette ai giocatori ed al mondo esterno e per i risultati ottenuti praticamente soltanto con la rosa dello scorso anno, sarà una figura centrale anche nella prossima stagione. Anche se sta mettendo a rischio il quarto posto in campionato per inseguire, adesso, il grande obiettivo della Champions.