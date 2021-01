Bologna-Milan: ottima gara di Tomori | Serie A News

Tomori: buona la prima con il Milan a Bologna

Fikayo Tomori ha esordito dal primo minuto con la maglia del Milan nella trasferta di ieri a Bologna. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Chelsea ha dato una risposta significativa sul campo. Dopo aver mostrato alcune delle sue migliori doti contro l’Inter, anche contro i rossoblù ha mostrato personalità e fisicità.

E’ un difensore molto solido e pulito. Certo, qualche sbavatura c’è stata. Forse anche nell’occasione del gol di Poli poteva accorciare sull’avversario che è andato in rete, ma tutto sommato ha giocato un’ottima gara. In un reparto che non abbonda a causa dei tanti infortuni, la presenza di un difensore come Tomori non può che far bene alla squadra.

