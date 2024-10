Franco Ordine , noto giornalista, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in particolare sul possibile rinvio di Bologna - Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Bologna-Milan, Ordine: "Se non si gioca ci sarà un grave colpo alla regolarità del campionato"

"Bologna-Milan di domani sera alle ore 18 è diventato uno scontro tra il sindaco di Bologna Lepore e la Lega serie A. Il primo ieri pomeriggio ha diramato una ordinanza (segnalando di aver «sentito questore e prefetto» che non significa aver ottenuto la loro approvazione). Con la quale ha rinviato la partita senza ottenere il via libera dall'ente che organizza il campionato. Gli uffici della Lega, diretti da Andrea Butti, hanno spiegato la loro opposizione al rinvio per una serie di buoni motivi. 1) Perché c'è un precedente recentissimo in materia, la partita Fiorentina-Juventus dello scorso torneo disputata durante l'alluvione che colpì la Toscana e Firenze. In quella circostanza per protesta la curva Fiesole disertò la gara. Secondo motivo: il recupero della partita, a causa del calendario intasato, sarebbe possibile solo a febbraio 2025 con grave colpo alla regolarità del campionato stesso. Infine la sospensione costringerebbe il Milan a vedere scontare le squalifiche di Theo Hernendez e Reijnders martedì 29 ottobre contro il Napoli".