Bologna-Milan, Okafor vice Giroud: convince nel ruolo | Serie A News

Noah Okafor scenderà in campo a gara in corso durante Bologna-Milan. Lo farà probabilmente nel ruolo di centravanti: a Milanello convince

Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà Bologna-Milan allo stadio 'Dall'Ara', partita valida per la prima giornata della Serie A 2023-2024 e Noah Okafor scenderà in campo durante la ripresa.

Bologna-Milan, Okafor dentro a gara in corso

Come riferito, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il tecnico rossonero Stefano Pioli, nel tridente offensivo del suo 4-3-3 partirà con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leão. Spazio nel secondo tempo per Samuel Chukwueze e per lo stesso Okafor.