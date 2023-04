Bologna-Milan, Motta lancia due sfide a Pioli: i motivi | Serie A News

Bologna-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi pomeriggio alle ore 15:00 , è anche il confronto a distanza tra i due tecnici, Thiago Motta e Stefano Pioli . C'è anche un motivo particolare per il quale l'allenatore dei felsinei punta a battere quello dei rossoneri per ben due volte secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Bologna-Milan, la duplice sfida di Motta a Pioli

Il primo appuntamento è quello di oggi, in campo, per Bologna-Milan dello stadio 'Dall'Ara'. I rossoblu cercano punti importanti per tentare l'assalto ad un posto nella prossima Conference League e, con 43 punti in classifica, vedono il traguardo possibile. A patto, però, di battere un Milan che, più tardi, scenderà in campo imbottito di riserve.