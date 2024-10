Bologna-Milan, Lotito (alleato di De Laurentiis) ha spinto per il rinvio

Dopo il rinvio di Bologna-Milan , i rossoneri si ritroveranno con una gara de recuperare, si presume a febbraio. La giornata di ieri è stata lunga con notizia che si sono rincorse: prima il sicuro svolgimento della partita , a porte chiuse al 'Dall'Ara' o in un campo neutro come Como o Empoli . Poi la decisione finale del rinvio ufficiale anche da parte della Lega Serie A , dopo la decisione di giovedì del Sindaco Lepore . Ieri è andata in scena la riunione di Lega in cui si è parlato anche della sfida tra i rossoblù e i rossoneri e il decidersi su cosa fare. Ecco il retroscena.

Bologna-Milan rinviata: a Napoli senza Theo e Reijnders. Il retroscena su Lotito e De Laurentiis

La maggioranza in Lega alla fine ha votato il rinvio, al termine di una partita che è prima di tutto politica. Tra le due riunioni, come riporta La Repubblica in edicola questa mattina, c'è stato chi, come Lotito, storico alleato di De Laurentiis, faceva campagna per il rinvio. Dopo la decisione ufficiale, il Milan si ritroverà ad affrontare il Napoli senza due big molto importanti. Theo Hernandez e Reijnders, infatti, sconteranno il turno di squalifica contro la squadra di Conte e non oggi contro il Bologna.