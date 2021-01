Bologna-Milan, l’obiettivo di Ibra: ripartire contro l’amico Mihajlovic

Bologna-Milan, l’obiettivo di Zlatan

Lontano da San Siro per fare meglio in campionato. Come evidenzia ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, tra le mura amiche il Milan ha raccolto più amarezze che soddisfazioni. I tre schiaffi subiti contro l’Atalanta e l’uscita dalla Coppa Italia ancora bruciano, così come brucia quell’episodio tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku che, a distanza di giorni, fa ancora discutere. L’obiettivo dello svedese è chiaro: guardare avanti e vincere la partita contro il Bologna di oggi pomeriggio in cui affronterà l’amico Sinisa Mihajlovic. Due precedenti tra i due e due vittorie rossonere: la prima nel post-lockdown con uno schiacciante 5-1, la seconda un 2-0 firmato interamente proprio dallo stesso Ibra.

Una storia che poteva chiudersi diversamente, con il classe 1981 che davvero sarebbe potuto finire a Bologna, se solo la tentazione Milan non si fosse fatta avanti. "Una storia da fantacalcio" ormai, come detto dallo stesso Mihajlovic in conferenza stampa. Adesso i due sono avversari e Ibra è chiamato subito al riscatto. Non c'è tempo e voglia per fare sconti a nessuno.