Bologna-Milan, ballottaggio Ballo-Touré-Kalulu per un posto in difesa

Fodé Ballo-Touré come vice The Hernandez ha convinto poco. Il senegalese è in ballottaggio con Pierre Kalulu in vista di Bologna-Milan

Renato Panno

Archiviata la brutta prestazione contro il Porto il Milan deve subito voltare pagina e pensare al campionato. I rossoneri saranno di scena allo stadio 'Renato Dall'Ara' per affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La positività di Theo Hernandez ha permesso a Fodé Ballo-Touré di giocare titolare con Verona e Porto. Il senegalese, però, ha convinto poco e potrebbe non essere confermato. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', infatti, il numero 5 è in ballottaggio con Pierre Kalulu per un posto come terzino. L'altro sarà sicuramente Davide Calabria. Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie