Bologna-Milan: alla ricerca del miglior Tonali | Serie A News

Tonali ha faticato in Bologna-Milan

Sandro Tonali è stato autore di un’altra prova non del tutto convincente in Bologna-Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Brescia ha faticato ancora. Spesso è stato anche pilotato dall’allenatore Stefano Pioli per trovare la miglior posizione in campo.

Ha perso qualche pallone di troppo e ha inciso poco in fase di costruzione. Certo, le tante partite giocate nell’ultimo mese e mezzo sicuramente hanno influito sulla tenuta fisica: con il recupero di Bennacer può riposare e studiare meglio il ruolo. Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: la situazione