Bologna-Milan 2-4, fa tutto Ibrahimovic: assist, autorete, gol d’autore

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, protagonista durante Bologna-Milan 2-4. Che ritorno in campo da titolare per il centravanti svedese

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, protagonista assoluto in Bologna-Milan 2-4 di ieri sera, è al centro dell'approfondimento odierno di 'Tuttosport'. Ibra, infatti, tra Serie A e coppe europee, non giocava titolare nella fila del Diavolo da 167 giorni: era il 9 maggio, giorno di Juventus-Milan 0-3, ma anche giorno in cui è iniziato il nuovo calvario di Zlatan.

In Bologna-Milan Ibrahimovic, secondo i piani di mister Stefano Pioli, avrebbe dovuto fare staffetta con Olivier Giroud. Il copione della gara, però, ha costretto il tecnico a tenere in campo il bomber di Malmö per tutta la partita. Sul terreno di gioco per tutti i 90', oltre ogni rosea aspettativa, in coppia con il francese per cercare di trovare il nuovo vantaggio dopo le due reti segnate in due minuti dal Bologna.

Il quotidiano torinese ha sottolineato come, in occasione di Bologna-Milan, abbia fatto tutto Ibrahimovic. Prima un bell'assist per il gol di Rafael Leao; quindi l'autorete che, ad inizio ripresa, ha rimesso in corsa la squadra dell'amico Sinisa Mihajlovic. Infine, nel finale del match, ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori con un bel destro a giro.

Episodi sporadici, comunque, all'interno di una prestazione fisicamente e tecnicamente non di livello eccelso. Ibra dovrà ritrovare continuità e la perfetta efficienza atletica per poter tornare ad essere dominante come solo lui sa fare. Quando è entrato Giroud, lui ha arretrato il suo raggio d'azione, giocando in pratica talvolta da mezzala talvolta da trequartista. Prove tecniche per una futura convivenza? Milan, il nuovo trequartista lo 'porta' Hauge. Le ultime news >>>