Bologna-Milan 1-1, Florenzi: “Rabbia per episodi netti” | Serie A News

Bologna-Milan 1-1, così Florenzi nel post-partita del 'Dall'Ara'

«I primi due minuti non sono stati da Milan, poi abbiamo affrontato con impegno la partita. Meritavamo qualcosa di più», ha spiegato Florenzi dopo Bologna-Milan 1-1. «C'è rammarico perché abbiamo giocato ottantanove minuti e non novanta. L'ultimo minuto non abbiamo giocato. Abbiamo affrontato la partita molto seriamente, tutti hanno giocato con intensità. Rimane comunque la rabbia per questi due episodi che sono netti».