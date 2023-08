Bologna-Milan 0-2: “Pulisic nella parte di Capitan America” | Serie A News

Ieri, lunedì 21 agosto 2023, è andata in scena la gara valevole per la prima giornata di Serie A tra Bologna e Milan allo stadio Renato Dall'Ara. I rossoneri hanno trionfato in scioltezza per 0-2 e hanno gestito al meglio il vantaggio accumulato nel primo tempo. I protagonisti assoluti del match sono stati senza alcun dubbio Tijjani Reijnders, già padrone del centrocampo del Diavolo, il bomber francese Olivier Giroud e l'americano Christian Pulisic, il top player di questa sessione di calciomercato del club lombardo.