Bologna-Milan 0-2, Pioli: “Leao ha i super poteri” | Serie A News

Pioli, al termine di Bologna-Milan, ha anche parlato di com'è andata la sessione di mercato estiva e di quello che potrà ancora succedere fino al 1° settembre prossimo. «Sono felice perché ai dirigenti avevo chiesto caratteristiche particolari. Non dei nomi specifici ma delle qualità in certi ruoli e sono stato accontentato. Dobbiamo fare uscire ancora qualcuno, perché voglio giocatori contenti e disponibili, se poi ci sarà l’opportunità di migliorare la rosa la coglieremo».

L'allenatore si è anche complimentato con Pulisic («Ha un grande talento, qualità e capacità di adattamento in più ruoli»), ma è ai senatori che ha dedicato un capitolo più ampio nella sua disamina post-partita. «Giroud è un esempio, un leader tecnico e dal punto di visto degli atteggiamenti. Sempre disponibile a lavorare per la squadra. È felice, questo è importante e con noi si trova bene. Non è più così giovane quindi bisognerà trovare un modo per farlo rifiatare ma resta un giocatore molto, molto importante, e io sono contento di allenarlo per la qualità del giocatore e per lo spessore della persona».