Bologna, Arnautovic ai box per altri 20 giorni: in dubbio per il Milan

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marko Arnautovic potrebbe saltare il match tra Bologna e Milan in seguito ad un infortunio al piede

Sicura, dunque, l'assenza di Arnautovic per i prossimi due match del Bologna, contro Udinese e Atalanta, mentre le sue condizioni lo lascerebbero in dubbio per la partita contro il Milan, in programma domenica 23 aprile. Il classe '89, ex Inter tra le altre, finora ha giocato solo 16 match mettendo a segno 8 gol e nessun assist.