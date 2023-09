Bocchio: “I primi passi di questo Milan sono stati incoraggianti”

Nel suo pezzo pubblicato questa mattina su Tuttosport, Sandro Bocchio ha parlato del Milan e di questo inizio di campionato dei rossoneri: "Un obiettivo importante. In Italia è sempre stato difficile abbinare il bel gioco alle vittorie. Il Milan ci sta provando. I primi passi sono stati incoraggianti perché non solo, come detto, i nuovi si sono rivelati acquisti azzeccati".