Bocchio: “Pioli ha avuto il tempo necessario per inserire i nuovi a Milanello”

Nel suo pezzo pubblicato questa mattina su Tuttosport, Sandro Bocchio ha parlato del Milan e di questo inizio di campionato dei rossoneri: "Il passaggio al 4-3-3 è stato metabolizzato in fretta, così come l’inserimento dei nuovi acquisti. Un grande merito per la squadra mercato rossonera. Ha saputo consegnare a Stefano Pioli i giocatori nei tempi necessari per inserirli nella realtà di Milanello".