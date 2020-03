Boban-Milan, c’è il nodo sull’annuncio e la formula dell’addio

NEWS MILAN – La fine tra Zvonimir Boban e il Milan è scritta. Le parti sono troppo lontane per cercare di risanare una frattura che è diventata lampante, evidente e sotto gli occhi di tutti dopo l’intervista rilasciata dal CFO croato alla Gazzetta una settimana fa. Resta però un ultimo tassella da andare a riempire.

Il dirigente croato, infatti, reputa di aver agito nel pieno dei propri vincoli contrattuali e di non aver agito mai fuori dalle proprie facoltà. L’errore, secondo Boban, è stata l’intromissioni di altri dirigenti (Gazidis ndr) in competenze che a lui spettano da contratto (chiaro riferimento all’aver contattato Rangnick senza il suo consenso..). Resta, quindi, da capire come scrivere il comunicato ufficiale che sancirà il divorzio tra le parti, dal momento che Boban chiede una buonuscita e ha già messo al lavoro i propri legali per tutelarsi.

Intanto, il ruolo di CFO gli impone di essere ancora a fianco della squadra e lo sarà anche in vista del match contro il Genoa di domenica alle ore 15.00 a San Siro. La gara a porte chiuse eviterà ogni imbarazzo, visto lo scontro aperto con Gazidis. Non serviranno altri incontri per cercare di capire meglio la posizione delle parti che sono chiarissime. Il nuovo punto è capire cosa verrà scritto sul comunicato ufficiale. Intanto, con l’uscita di scena di Boban aumentano i dubbi sulla permanenza di Ibra: le ultime>>>

