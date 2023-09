Milan, bilancio in positivo: ora si può pensare allo stadio

L e anticipazioni sul bilancio 22/23 del Milan (ieri il passaggio in CdA) confermano indicazioni che circolavano da tempo: come scrive Il Corriere dello Sport i ricavi dovrebbero superare i 400 milioni, livello mai toccato nella storia rossonera. Ha contribuito il percorso in Champions, fino alla semifinale (almeno 85 milioni) e il box office (almeno 60), ma anche il lavoro sulla crescita dei ricavi commerciali (sponsor e partner aziendali) è notevole.

Milan, bilancio in positivo

Sul fronte dei costi, si legge, il Milan si trova indietro anche alla Roma. La combinazione di ricavi in netto aumento, costi relativamente contenuti e assenza di interessi grazie all’indebitamento finanziario pressoché nullo, consente al Milan di guardare al futuro con una certa fiducia. L’utile netto dovrebbe essere di circa 6 milioni: in positivo dopo 16 anni. L'equlibro economico potrebbe dipendere dai risultati in Champions dei prossimi anni. Da questo dipenderà anche la possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo Fifa per club, in programma dal 2025, un’altra fonte importantissima di ricavi.