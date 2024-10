Il cammino del Milan, però, non può prescindere dai risultati del campo. Quelli sono il vero 'volano' per diventare ancora più appetibili a livello commerciale. Un Milan sempre più forte sul rettangolo verde è un Milan ancora più forte negli accordi commerciali. Serviranno risultati e vittorie, per tenere viva la passione del tifoso: vincere trofei, poi, è la miglior strategia per attirare ancora potenziali investitori.

Come ricordato da 'Tuttosport', il Milan aveva predisposto un dossier da presentare nel mondo arabo per investitori di minoranza, tanto che Cardinale con Giorgio Furlani avevano spesso viaggiato in quelle zone lì. Al momento, però, non sembrano esserci trattative in corso per la cessione di quote. La proprietà, attraverso l'agenzia di stampa 'Reuters', ha smentito proprio ieri la notizia della potenziale vendita del 22% delle azioni.