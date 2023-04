Biglietti Milan-Inter, corsa pazza: tifosi in coda per ore

Biglietti Milan-Inter, è una corsa pazza

Si è aperta ieri alle 12, si legge, la seconda fase della vendita dei biglietti per Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League in programma il 10 maggio, quella riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero. Ed è stato subito boom: davanti a Casa Milan si è formata una lunghissima coda fin dalla notte tra venerdì e ieri, con tantissimi tifosi a caccia di un posto per l’euroderby. Per i prezzi si va da 104 a 459 euro. Una corsa pazza per assicurarsi dei biglietti in una partita e in una semifinale che potrebbe essere storica. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida alla Roma per un talento scuola Barcellona