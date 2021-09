Biglietti Champions, protesta dei tifosi del Milan: più di 100 euro per la curva

Monta sui social la protesta dei tifosi del Milan per i prezzi sui biglietti per la Champions League. Entrare in curva costa più di 100 euro

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulla corsa ai biglietti per le gare interne del Milan in Champions League. L'attesa di oltre sette anni ha spinto già oltre 3 mila tifosi ad occupare un posto in occasione dell'esordio contro l'Atletico Madrid. Nel frattempo è impossibile non notare il caro prezzi, con il club che lo giustifica sostenendo di essere in linea con il mercato internazionale. Ieri però in rete si accendeva la polemica social e non solo: per assistere ad una partita di Champions in curva serviranno 119 euro. Per il primo anello si va dai 139 ai 200, per il terzo anello da 69 a 89, in tribuna da 310 a 490.

Il confronto con Milan-Lazio, prossima gara interna dei rossoneri in Serie A, spiega la differenza. In questo caso un terzo anello laterale costa 19 euro, il secondo tra i 54 e i 64 e il primo da 59 a 94. Anche se il vero disappunto nasce dal paragone con la politica dell'Inter: per assistere al match contro il Real Madrid in curva serviranno 48 euro, vale a dire meno delle metà rispetto ai prezzi del Milan. Questo aumento è dato, ovviamente, anche dalle limitazioni del 50% valide anche per le gare in Europa. La Curva Sud e l'Associazione Milan Club non giustificano però tutto questo e, con una nota, scrivono: "Prezzi inammissibili. Invitiamo la dirigenza a porre rimedio".