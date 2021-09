Biglietti Champions League, attesa per i nuovi prezzi del Milan

Il Milan comunicherà presto i nuovi (e più bassi) prezzi dei biglietti per assistere alle partite interne della Champions League 2021-2022

Daniele Triolo

Il Milan comunicherà presto i nuovi prezzi per le partite interne della Champions League 2021-2022. Come evidenziato dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, c'è attesa, tra i tifosi rossoneri, per capire quanto costerà andare a 'San Siro' per assistere ad una gara dei ragazzi di Stefano Pioli.

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, il Milan aveva comunicato i prezzi per le partite di Champions League a 'San Siro'. Sfide contro Atlético Madrid, Liverpool e Porto. Il costo esagerato dei singoli tagliandi (69 euro per un terzo anello, 119 euro per la curva, tanto per fare due esempi) aveva provocato, però, vibranti proteste dei tifosi rossoneri sui social.

Dopo il comunicato congiunto emesso dalla Curva Sud Milano e dall'Associazione Italiana Milan Club, poi, la marcia indietro della società. Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, riconoscendo l'errore, ha annunciato la sospensione di tale tariffario e la revisione dei prezzi dei tagliandi.

I tifosi del Milan, dunque, aspettano che venga messo online il nuovo listino prezzi dei biglietti per la Champions League per procedere all'acquisto. I prezzi, calmierati, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero avvicinarsi a quelli adottati dall'Inter per le proprie gare interne in Europa.

Chi ha già acquistato il biglietto per Milan-Atlético Madrid di martedì 28 settembre (staccati già 3mila tagliandi circa) verrà contattato dal club rossonero per trovare la migliore soluzione possibile. Due le opzioni sul piatto: o un voucher per una partita successiva, o un rimborso.

Al momento, infine, non si sa se sarà il Milan a gestire la vendita dei biglietti nel settore ospiti. Le gare sono quelle di 'Anfield', del 'do Dragão' e del 'Wanda Metropolitano'. Questo perché se è vero che la UEFA ha autorizzato le trasferte dei tifosi ospiti, è anche vero che l'apertura di quei settori è soggetta alle autorità locali competenti.