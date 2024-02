Milan, Biasin e il duro attacco a Pioli: “È autolesionista e tafazziano”

"L’undici rossonero proposto in Brianza ha banalmente invitato i ragazzi di Palladino a provarci. E loro, gli avversari, non aspettavano altro che inzuppare il biscotto nella tazza di un Milan privato contemporaneamente di Leao, Giroud e Pulisic. Ovvero tre dei cinque giocatori più forti della rosa. Il turnover perfetto non è quello che ti porta a inserire i titolari a risultato ancora in bilico o quasi compromesso, ma quello che ti permette di levarli serenamente a missione indirizzata. Pioli da questo punto di vista è recidivo e, quindi, tafazziano". LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>