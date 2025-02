Biasin: “Il Milan ha fatto una rivoluzione. Mercato eccellente e…”

Nel suo editoriale per Tmw, Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e delle mosse rossonere durante il calciomercato invernale

Nel suo editoriale per Tmw, Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e delle mosse rossonere durante il calciomercato invernale: "Il Milan ha fatto la rivoluzione. Qualcuno poteva immaginare un bel rimescolamento, nessuno si aspettava ‘sto terremoto. I colpi son tanti, tutti promettenti e raccontano delle cose. La prima: l’andirivieni di acquisti e cessioni certifica che la dirigenza rossonera ha scelto di ammettere le proprie colpe. Segno di intelligenza che comporta qualche rischio ma dice anche che il Diavolo vuole fare tutto il possibile per rimettere in piedi una stagione iniziata tra troppi trambusti".