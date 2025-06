Bianchin: “Loftus-Cheek? Al Milan è al bivio. Dopo una stagione deludente…”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato del Milan e, in particolar modo, di Ruben Loftus-Cheek

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato del Milan e, in particolar modo, del centrocampista rossonero, Ruben Loftus-Cheek: "Loftus-Cheek invece è a un bivio: è già riuscito due volte in carriera a essere un giocatore totale. Una con Pioli, che lo ha voluto al Milan e lo ha fatto giocare praticamente sempre e una sera in Champions contro il PSG Loftus-Cheek sembrava Superman; l'altra al Chelsea con Sarri che è tornato alla Lazio e ha detto che a centrocampo sono un po' corti".