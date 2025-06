Giustiniani: 'Modric? Effetto Ibra. Javi Guerra maturo, ma il prezzo...' | ESCLUSIVA PM

Un altro profilo accostato insistentemente al Milan è Javi Guerra. Che tipo di giocatore è? E come può inserirsi in un contesto come quello rossonero?"Giocatore maturo, pronto per una piazza diversa. A me è sempre piaciuto molto e con le nazionali giovanili è stato un punto fermo. Giocatore con delle cose simili a Reijnders ma non è uguale. Sicuramente si butta dentro, ha fatto anche il trequartista. È più fisico ma con meno tocchi di genio. Troppo 30 milioni considerando il contesto i problemi del Valencia. Al di là del giocatore che è valido sicuramente. Io penso che una valutazione congrua possa essere intorno ai 20 milioni, massimo 25. Lo vedo benissimo".