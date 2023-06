Berlusconi, collezionista di fuoriclasse: tutti i colpi del suo Milan

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan, è morto ieri a 86 anni. Nei tre decenni in rossonero, ha comprato tantissimi campioni

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan, si è spento ieri mattina, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano, all'età di 86 anni. Nei suoi tre decenni (1986-2017) al comando del club rossonero, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Berlusconi ha comprato fuoriclasse e campioni per il Diavolo.