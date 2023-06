Ex Milan, Berlusconi ricoverato: accertamenti programmati

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina parla anche del nuovo ricovero dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi di nuovo all’ospedale San Raffaele. L'ex premier da ieri pomeriggio per accertamenti programmati, come spiegato in una nota diffusa nelle ore successive. Il leader di Forza Italia, nonché presidente del Monza, ha trascorso questa notte presso la struttura nella quale era rimasto dal 5 aprile al 19 maggio in seguito a una polmonite che si aggiungeva alla leucemia mielomonocitica cronica. Stavolta però Berlusconi non è ricoverato in terapia intensiva. Dalla propria stanza, a campionato in corso non ha mai smesso di tenersi aggiornato sul Monza e seguire le partite. Moltissime anche le telefonate all'a.d. Galliani, così come i complimenti rivolti alla squadra. LEGGI ANCHE: Non solo Thuram. Per l'attacco possibile sfida alla Roma