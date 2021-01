Bennacer scalda i muscoli: la data del rientro | Milan News

Milan, ecco quando ritorna Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismaël Bennacer, classe 1997, è assente dallo scorso 13 dicembre, quando uscì per infortunio nella ripresa di Milan-Parma 2-2 a ‘San Siro‘.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Bennacer non dovrebbe rientrare né per Milan-Atalanta di sabato pomeriggio in Serie A e neanche per Inter-Milan di martedì prossimo in Coppa Italia.

La data giusta per il ritorno in campo di Bennacer dovrebbe essere il prossimo sabato 30 gennaio, quando si disputerà Bologna-Milan allo stadio 'Dall'Ara'.