Bennacer, regista con la mannaia: è il giocatore più ammonito in Serie A

NEWS MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha definito Ismaël Bennacer, classe 1997, al Milan dalla scorsa estate ed acquistato per 16 milioni di euro dall’Empoli, il ‘regista con la mannaia’.

Questo perché Bennacer, con 12 cartellini gialli stagionali in 20 partite disputate, è il calciatore più ammonito dell’intero campionato di Serie A. Il franco-algerino ha fatto peggio di Marten de Roon (Atalanta), Mattia Bani (Bologna), Nahitan Nández (Cagliari), Cristian Romero (Genoa), Gianluca Mancini (Roma), che hanno rimediato 10 ammonizioni.

Dietro di loro, ancora, Germán Pezzella (Fiorentina), Hernani (Parma), Omar Colley (Sampdoria), Pedro Obiang (Sassuolo) e Thiago Cionek (Spal), con 9 cartellini gialli. E c’è un solo giocatore, in Europa, che ha totalizzato il poco invidiabile ‘score‘ di Bennacer in rossonero: si tratta dell’albanese Klaus Gjasula, difensore dei tedeschi del Paderborn.

Bennacer, però, si distingue anche per altre cose in campo: è tra i pochi calciatori capaci di effettuare, in media, più di due dribbling e più di due tackle a partita. Con la palla tra i piedi, in media, scarta gli avversari almeno 3 volte in 90′ e soltanto una decina di colleghi, in tutta Europa, da Neymar (PSG) a Gaetano Castrovilli (Fiorentina) vantano numeri migliori.

Inoltre, interviene in scivolata, 2,4 volte di media a partita: soltanto dieci giocatori in Serie A, tra i quali Allan e Kalidou Koulibaly (Napoli), Daniele Baselli (Torino), Lucas Leiva (Lazio) e Marko Rog (Cagliari), fanno meglio di Bennacer. MILAN PRONTO A TRATTENERE UN SUO CALCIATORE: I DETTAGLI >>>

