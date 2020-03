Calciomercato Milan – Rossoneri pronti a riscattare Kjaer: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan sarebbe intenzionato a riscattare Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale danese arrivato lo scorso mese di gennaio dall’Atalanta, ma via Siviglia, club proprietario del suo cartellino.

Per riscattare a titolo definitivo il cartellino di Kjaer, attualmente in prestito con diritto d’acquisto, serviranno appena 2,5 milioni di euro: una cifra che in società si ritiene congrua al valore del giocatore, che è anche capitano della Nazionale del suo Paese.

Sin da quando è arrivato in rossonero, Kjaer si è infatti dimostrato giocatore affidabile, al punto tale che il tecnico Stefano Pioli lo ha preferito a Mateo Musacchio, fino a quel momento titolare inamovibile. L’ex calciatore, in Italia, di Palermo e Roma ha disputato 4 partite in Serie A e 3 in Coppa Italia con il Diavolo.

Le valutazioni sul suo riscatto sono in corsa e dunque potrebbe essere riscattato per trattenere in rosa un calciatore d’esperienza in più. Ma chi troverà in panchina nella stagione 2020-2021? CLICCA QUI PER SCOPRIRLO >>>

