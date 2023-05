Belgio, nuova chance per De Ketelaere: pre-convocato per l’Europeo U21

Nuova occasione di rilancio per Charles De Ketelaere. Il calciatore del Milan è stato pre-convocato dal Belgio Under 21 in vista dell'Europeo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Charles De Ketelaere, calciatore del Milan che ha disputato una stagione non all'altezza delle aspettative. In particolar modo, la rosea si concentra sul suo cammino con la nazionale belga. De Ketelaere, infatti, è nel giro della nazionale maggiore da un bel po' di tempo nonostante la giovane età, tanto da aver partecipato, seppur marginalmente, al Mondiale disputatosi in Qatar. Non è stato un gran Mondiale per il Belgio, così come non lo è stato per il rossonero che disputò appena un quarto d'ora di gioco contro il Marocco. Un Mondiale cupo per lui, così come cupa è stata anche la seconda metà di stagione.