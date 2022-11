Belgio, rischio fallimento. De Ketelaere, “le solite ombre” rossonere

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, ha fatto il suo esordio ai Mondiali in Qatar nella ripresa di Belgio-Marocco 0-2. Non ha brillato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, che dopo essere rimasto in panchina per 90' in occasione di Belgio-Canada 1-0, ha fatto il suo esordio ai Mondiali in Qatar durante la seconda partita dei 'Diavoli Rossi'.

Milan, De Ketelaere non ha brillato al suo debutto nei Mondiali — De Ketelaere ha fatto il suo ingresso in campo al 75' di Belgio-Marocco 0-2, subentrando a Thorgan Hazard. Non riuscendo, però, a indirizzare le sorti del match su binari più congeniali alla Nazionale di Roberto Martínez. La quale, in caso di k.o. o di pareggio contro la Croazia, sarà eliminata dalla rassegna iridata.

"Un quarto d’ora provando a stropicciare il risultato di una partita rognosa: niente da fare, il suo ingresso non si è staccato granché dagli incompiuti passaggi rossoneri", il commento del quotidiano romano allo spezzone di gara disputato dal fantasista classe 2001, che il Milan ha preso la scorsa estate dal Bruges sborsando ben 35 milioni di euro.

Flop belga in Qatar? Il Diavolo aspetterà comunque CDK — "Da Milano con fervore, lui e Romelu Lukaku, anche per darsi un tono differente nel Mondiale. Adesso però va scongiurato un imbarazzante flop in Qatar". Il Milan, ad ogni modo, continuerà ad aspettare De Ketelaere: ha fiducia nel suo talento e nelle sue qualità, è convinto che il ragazzo possa imporsi anche in maglia rossonera. Con un po' di tempo e di pazienza.