Champions League – Milan, cosa serve per qualificarsi?

Bayer Leverkusen-Milan, 2^ giornata della Champions League 2024-25. Quanti punti servono ai rossoneri per qualificarsi? Ne parla la Gazzetta

Bayer Leverkusen-Milan, 2^ giornata della Champions League 2024-25. I rossoneri e l'Inter, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', puntano alla qualificazione diretta agli ottavi. Per fare ciò, potrebbero servire tra i 15 e i 16 punti. Il cammino dei rossoneri è molto difficile all'inizio: Liverpool, Leverkusen e Real Madrid alla quarta giornata. Alla terza giornata c'è il Bruges e poi squadre alla portata della squadra di Fonseca: lo Slovan Bratislava, la Dinamo Zagabria, Stella Rossa e Girona. Per raggiungere i 16 punti serviranno quindi cinque vittorie con le squadre meno forti e un pareggio tra oggi e la sfida contro il Real Madrid.