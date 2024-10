Milan, Currò: “Sconfitta onorevole, ma l’Europa non è terreno di Fonseca”

Secondo Currò, il Milan ha mostrato una buona reazione dopo il gol subito ad inizio secondo tempo: “La sferzata del gol di Boniface ha aggiustato l’immagine di una squadra capace di reagire e di mettere all’angolo i campioni di Germania”. Nonostante il tentativo di rimonta, il Milan non è riuscito a pareggiare. La prestazione ha mostrato carattere, a differenza della sconfitta subita due settimane fa contro il Liverpool. La chiave del risultato negativo, secondo Currò, risiede nel primo tempo, in cui il Bayer ha dominato: “Nulla può cancellare la precisa sensazione che l’Europa non sia ancora il terreno ideale per l’erigenda filosofia dell’allenatore portoghese”. ovviamente riferendosi a Fonseca. Il giornalista conclude che le distrazioni difensive e la differenza di ritmo rispetto al campionato italiano continuano a penalizzare i rossoneri in Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Jovic via a gennaio? Destinazione a sorpresa in Italia >>>