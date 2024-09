Bayer Leverkusen-Milan con Calabria e Okafor pronti all'uso

Fonseca, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, può sorridere. Davide Calabria e Noah Okafor, che avevano saltato l'ultimo impegno in campionato, hanno recuperato. Ieri si sono allenati in gruppo e, pertanto, sono pronti per Bayer Leverkusen-Milan. Daranno a Fonseca maggiori soluzioni. In attacco, specialmente, con Luka Jović non inserito in lista UEFA, il rientro di Okafor è fondamentale per avere un'alternativa ad Álvaro Morata e Tammy Abraham.