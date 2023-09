Milan, Bartesaghi studia da grande: dall’esordio al nuovo contratto

Al 74' di Milan-Verona, con la contemporanea uscita di Alessandro Florenzi, i tifosi rossoneri hanno potuto assistere all'esordio di Davide Bartesaghi. Un ragazzo non ancora maggiorenne ha calcato per la prima volta il terreno di gioco di San Siro e già fatto intravedere buone cose. Theo Hernandez dovrebbe rientrare a breve, per cui potrebbe volerci del tempo per rivederlo in campo, ma le occasioni le avrà sicuramente.