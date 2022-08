Attacco Milan, Giroud ispirato da ‘nuovi poeti’. E se Leao vola …

Olivier Giroud e Rafael Leao, attaccanti del Milan, hanno segnato 11 gol in Serie A nell'ultima stagione. Obiettivo, migliorare queste cifre

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Olivier Giroud e Rafael Leao, attaccanti del Milan, nell'ambito di un servizio più completo su tutti gli uomini-gol del campionato di Serie A che inizierà domani.

Giroud e Leao, ha evidenziato la 'rosea', sono stati i soli giocatori del Milan in doppia cifra (11 gol a testa) in una squadra che, pur avendo vinto lo Scudetto a maggio, ha segnato ben 15 reti in meno dell'Inter (69, contro le 84 dei nerazzurri). I rossoneri, dunque, hanno segnato ... meno ma meglio dei rivali.

Milan, Giroud e Leao sono garanzia di gol. Ma ne servono di più

I gol di Giroud in casa del Napoli e della stessa Inter (doppietta nel derby di ritorno) hanno fatto la storia. Il rodaggio di Divock Origi e la convalescenza di Zlatan Ibrahimović permetteranno al francese un inizio di torneo da assoluto padrone del ruolo di centravanti. E, nel precampionato, ha già fatto capire di essere molto caldo.

Leao, nel campionato culminato con il titolo, gli ha fatto 3 assist. Poi il vuoto. Ecco perché il Milan, in questo calciomercato estivo, ha investito sulla trequarti, portando in rossonero Yacine Adli e Charles De Ketelaere: 'nuovi poeti' per ispirare Giroud, che si aggiungono a Junior Messias, protagonista di un ottimo precampionato e Brahim Díaz.

Più in generale, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', più c'è facilità di gioco (e il Milan, in questo, è superiore alla concorrenza), più Giroud ha chance per segnare. Se poi Leao, come auspicato da Alessandro Florenzi, si scoprisse anche più cattivo sotto porta, migliorando ulteriormente, il bomber potrebbe essere lui. Magari dell'intero campionato, perché no? Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>