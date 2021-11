Atlético-Milan: Diavolo, è dentro o fuori dalla Champions League

Stasera, ore 21:00, Atlético Madrid-Milan al 'Wanda Metropolitano'. Per i rossoneri tre punti necessari per sperare di approdare agli ottavi

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà Atlético Madrid-Milan, partita della 5^ giornata della Champions League 2021-2022. Il Diavolo di Stefano Pioli, così come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, scenderà in campo stasera nella Capitale iberica con un unico obiettivo: i tre punti.

Magari vincendo con due gol di scarto, di modo da vantare una miglior differenza reti negli scontri diretti con i 'Colchoneros' in caso di arrivo a pari punti nel girone. Soltanto così, infatti, il Milan terrebbe vive le speranze di una miracolosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions.

I rossoneri, oltre che a fare bottino pieno in Atlético Madrid-Milan, dovrà anche guardare ai risultati del Porto nelle ultime due partite. Senza un successo, però, al 'Wanda Metropolitano', sarebbe tutto inutile. Questa, dunque, senza girarci troppo intorno, è una serata da dentro o fuori per i rossoneri.

La strada per il turno successivo è nettamente in salita dopo le tre sconfitte iniziali ed il pareggio contro il Porto a 'San Siro'. Ma, almeno aritmeticamente, non è impossibile. Al Milan servirà, innanzitutto, battere Atlético Madrid stasera e Liverpool il prossimo 7 dicembre in casa. Sperando che, nel frattempo, i portoghesi non facciano più di un punto nelle ultime due gare del Gruppo B contro 'Reds' e 'Colchoneros'.

Il destino del Milan, quindi, non è completamente nelle sue mani. Il tecnico Pioli, è ben consapevole che da questo Atlético Madrid-Milan passa l'ultimo treno per tenere vive le speranze di sognare. Inoltre, uscire con il bottino pieno dalla trasferta di Madrid contribuirebbe a far rialzare immediatamente la testa al Milan sconfitto in malo modo sabato scorso a Firenze in campionato. Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>