Atletico-Milan 0-1, la favola di Messias: “Mi veniva da piangere”

Il gol segnato da Junior Messias somiglia ad una vera e propria favola. Il brasiliano è l'eroe contro l'Atletico, ma non si scompone

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un meritato spazio alla favola Junior Messias . Succede tutto così in fretta, mentre fino a questo momento è stato tutto così lento. Il brasiliano era diventato una specie di rebus: perché lo hanno preso? Perché non ha mai giocato? Sarà mai un giocatore da Milan? Tutti gli scettici sono stati ammutoliti . Quando tutto sembrava perduto il suo colpo di testa va in rete e fa esplodere la gioia di tutti. Questa popolarità improvvisa non sembra sconvolgerlo: "Sono molto contento, avevamo bisogno di questo successo per rimanere vivi. C'è ancora tanto da lavorare" ha dichiarato nel post-partita.

L'Atletico si lecca le ferite, il Milan si gode un gesto tecnico pulito di un trentenne chiamato nel rush finale del mercato per rinforzare la rosa. E nel rush finale è arrivato anche il gol più importante, per ora della sua carriera. Sarà il destino. La chiusura di un cerchio per i rossoneri che hanno segnato l'ultimo gol in Champions League contro l'Atletico Madrid con un brasiliano, Kakà. A distanza di più di 7 anni ecco un altro giocatore verdeoro a timbrare il cartellino contro i 'Colchoneros' in trasferta. Quanti pensieri per la testa prima di impattare quel pallone: "Venivo da un periodo difficile, ho avuto due lesioni di fila. Dopo il gol mi è venuto da piangere, mi è passato nella testa quello che ho vissuto. Pura emozione. Ho pensato a Dio, tutta la mia storia è scritta da lui". Una favola a lieto fine? No, siamo solo all'inizio. Intanto il Milan guarda in casa Sassuolo: piace un talento tutto italiano