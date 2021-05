Atalanta-Milan: ultima spiaggia per Mandzukic | Serie A News

Mario Mandzukic partirà dalla panchina in Atalanta-Milan. Il centravanti croato non sarà confermato in rossonero nella prossima stagione

Domenica sera si giocherà Atalanta-Milan e Mario Mandzukic, attaccante rossonero, si prepara per il regalo d'addio al Diavolo. Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, infatti, ha sottolineato come sia praticamente impossibile che Mandzukic venga confermato nel Milan anche per la stagione 2021-2022.

Da quando è arrivato, infatti, il centravanti croato, che proprio oggi compie 35 anni, ha trascorso più tempo in infermeria e fuori dal campo che sul terreno di gioco. Preso nel calciomercato invernale, da svincolato, per far rifiatare Zlatan Ibrahimovic, Mandzukic è mancato quasi sempre ogni volta che lo svedese era indisponibile.

Mandzukic è partito dal 1' soltanto in occasione di Lazio-Milan. In Atalanta-Milan dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina, a meno che il tecnico Stefano Pioli non decida di rilanciarlo al posto del connazionale Ante Rebic. Il sogno dell'ex juventino, che ha segnato il suo ultimo gol in Serie A con i bianconeri proprio contro l'Atalanta, è di realizzare la rete della qualificazione in Champions League del Milan.

Una sorta di regalo d'addio per un campione che tanto ha dato al calcio ma che in rossonero non è riuscito ad imporsi come avrebbe dovuto e, sicuramente, voluto. Nel caso in cui, dunque, al Diavolo servisse l'apporto di Mandzukic per Atalanta-Milan, magari prima dei minuti finali, Pioli sa di poter contare sul granatiere Mario.