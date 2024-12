Milan, infortunio Pulisic: quanto potrebbe stare fuori? Le sue condizioni

Milan, ansia Pulisic: come sta dopo l'infortunio? Le ultime

Come ribadisce 'La Gazzetta dello Sport', non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per Pulisic, ma non si vogliono correre rischi di aggravare la situazione e quindi lo staff medico milanista potrebbero optare di lasciarlo a riposo mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League per poi averlo a disposizione domenica prossima contro il Genoa in campionato. L'attaccante rossonero verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso in queste ore per capire l'entità del suo infortunio. LEGGI ANCHE: Milan, addio sogni di gloria. Limiti evidenti. Colpe dell'arbitro e del VAR...