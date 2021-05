Atalanta-Milan: Pioli trema se non batte Gasperini | Serie A News

Stefano Pioli confermato sulla panchina del Milan nella prossima stagione? In caso di crollo verranno fatte delle valutazioni sul suo operato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Il quale, nel breve volgere di qualche giorno, è passato "da abile stratega da riconfermare a responsabile del crollo rossonero fortemente in bilico" per la prossima stagione.

Effettivamente, il Milan di Pioli si era avvicinato al weekend con la possibilità di festeggiare l'approdo in Champions League con 90' di anticipo. Dopo le goleade in casa di Juventus (3-0) e Torino (7-0) sarebbe bastato battere un Cagliari già salvo, anche con il minimo scarto, per vedere coronato l'obiettivo di una stagione.

Invece, è arrivato uno scialbo 0-0, che ha rinviato ad Atalanta-Milan, ultima, durissima giornata di Serie A, il verdetto finale. Tutto (Champions) o niente (ancora Europa League). Il 'CorSport' ha evidenziato come ieri a Milanello l'ambiente sia sembrato depresso, deluso per aver messo in discussione il lavoro di un anno.

Pioli ha così concesso ai giocatori del Milan un giorno libero. Da domani pomeriggio, da quando ricominceranno gli allenamenti, dovrà essere un bravo psicologo, oltre che un bravo tecnico, per resettare quanto è stato e caricare la sua squadra in vista dell'ostica trasferta in casa della squadra di Gian Piero Gasperini.

Pioli dovrebbe continuare ad avere colloqui individuali con i giocatori, nel tentativo di motivarli alla grande impresa. Da quando Pioli siede sulla panchina del Milan, infatti, i rossoneri non hanno mai battuto l'Atalanta. Squadra che, come si ricorderà, il 23 dicembre 2019, a Bergamo, aveva inflitto un sonoro 5-0 al Diavolo.

E che all'andata, a 'San Siro', seppur a un Milan fortemente rimaneggiato, aveva inferto un 3-0 senza repliche. Pioli punterà anche su questi fattori motivazionali per cercare di chiudere, in maniera positiva, un cerchio contro i nerazzurri. Non riuscire a qualificarsi per la Champions League, tra l'altro, farebbe registrare un record storico in negativo per il Diavolo.

Mai, infatti, una squadra che ha concluso il girone d'andata di Serie A da campione d'inverno ha poi fallito l'accesso alla Champions, scendendo al massimo al 3° posto. Sarebbe un altro schiaffo pesante da assorbire. Probabilmente non decisivo ai fini delle sorti di Pioli: il Milan, come annunciato da Paolo Maldini, andrà avanti con lui anche nella stagione 2021-2022.

Naturalmente, però, in caso di un crollo del Diavolo, delle valutazioni approfondite sul suo operato verranno fatte. Il 2021 è stato di tutt'altro livello rispetto, per esempio, al 2020. L'enorme vantaggio del girone d'andata è stato dilapidato, in casa si è perso spesso (5 volte) e male (presi appena 30 punti su 57): solo 3 vittorie interne, contro Crotone, Genoa e Benevento nel nuovo anno.

E meno male che in trasferta il Diavolo ha marciato, altrimenti la classifica sarebbe stata ancora peggiore. È proprio pensando a questo trend che il mondo rossonero si sta aggrappando per Atalanta-Milan: a Pioli, che trema se non batterà Gasperini, il compito di trovare la chiave di volta a questo momento.