Atalanta-Milan: Pioli sa già come centrare l’obiettivo | Serie A News

Stefano Pioli cercherà, in Atalanta-Milan, di portare il Diavolo in Champions League. Centrò l'impresa 'last minute' con la Lazio nel 2015

Daniele Triolo

Domenica sera, ore 20:45, si disputerà Atalanta-Milan e Stefano Pioli, tecnico rossonero, cercherà di condurre il Diavolo verso una vittoria. Con tre punti, infatti, il Milan sarebbe qualificato per la Champions League 2021-2022 e terminerebbe il campionato di Serie A al secondo posto.

In caso, invece, arrivassero un pareggio o una sconfitta, il Milan dovrebbe guardare ai risultati di Napoli-Verona e Bologna-Juventus, sperando che almeno una delle due contendenti Champions sbagli la sua partita. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Pioli si sia ritrovato già nella situazione che si configurerà per Atalanta-Milan.

Nel 2015, infatti, quando Pioli allenava la Lazio, fece visita al Napoli, diretto concorrente per il terzo posto, l'ultimo allora buono per i preliminari di Champions League. Vincendo o pareggiando, la sua Lazio avrebbe centrato l'obiettivo. Perdendo, invece, avrebbe ceduto la piazza alla squadra di Rafa Benítez in virtù degli scontri diretti.

Una doppietta di Gonzalo Higuaín non servì agli azzurri per strappare il posto alla Lazio, che vinse quel match per 2-4. A Bergamo, domenica sera, Pioli dovrà fare in modo che Atalanta-Milan termini alla stessa maniera. Ma, d'altronde, lui sa già come si fa ...