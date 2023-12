Ordine: “Pioli chi ti difende ora? Squadra senza brillantezza. Ibrahimovic…”

"E in queste stesse condizioni di precarietà deve affrontare l’ultimo viaggio nel girone di Champions, mercoledì sera a Newcastle, nonostante il possibile recupero di Leao che può addurre solo qualche speranzella in fase d’attacco . Perché, ecco un altro dato che segnala l’involuzione dello stesso gioco ammirato nella prima parte del torneo con la rosa al completo, ieri a Bergamo il Milan ha centrato il palo (con Tomori) su un angolo, sempre su calcio piazzato ha rimediato con Giroud mentre ha trovato il 2 a 2 con una delle giocate utili di Pulisic".

Ordine: "Pioli, squadra senza brillantezza"

"Sul piano fisico, il Milan sembra aver perso la brillantezza. E qui la spiegazione non è che la conseguenza logica delle assenze e della impossibilità di ricorrere ai ricambi in piena salute. Quando Adli è entrato dalla panchina si è lasciato sbattere via da Miranchuk come un grissino. È evidente che giovedì, al ritorno dall’Inghilterra, il bilancio di metà dicembre sarà l’occasione per una valutazione complessiva del lavoro fin qui svolto dallo staff tecnico. E forse anche la spinta ad accelerare l’annuncio sul ruolo di Ibrahimovic che continua, nelle occasioni ufficiali, a prendere tempo". LEGGI ANCHE: Milan, Pioli con i se e i ma non si vince. Troppi alibi e giustificazioni