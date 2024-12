Milan, Ordine: “Zona Champions lontanissima. Il Diavolo paga…”

Atalanta-Milan 2-1 , una sconfitta che condanna i rossoneri che ormai sono fuori quasi del tutto dalla lotta Scudetto. Il Diavolo crolla a meno dodici proprio dalla Dea, che si lancia e vola con la nona vittoria di fila in Serie A. Sono tantissime le opinioni e le critiche al Milan dopo la gara. Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha commentato la gara per 'Il Giornale'. Ecco il suo pensiero su Paulo Fonseca e i suoi.

Milan, Ordine: "Marcia indietro. Si torna alla casella della delusione"

"Il Milan paga quel secondo tempo recitato a marcia indietro, stanco e senza il genio di Pulisic uscito per un polpaccio indurito, nel tentativo di conservare il pareggio che di fatto non avrebbe detto granché alla sua classifica e per il futuro del team. Il Milan torna indietro alla casella della delusione perché è ormai lontanissimo ormai dalla zona Champions, quasi a metà classifica nonostante abbia ancora da recuperare una partita (col Bologna). “Vinceremo il tricolor” alla fine cantano i tifosi della Dea e questa volta non è uno scherzo". LEGGI ANCHE: Milan, addio sogni di gloria. Limiti evidenti. Colpe dell'arbitro e del VAR...