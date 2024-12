Atalanta-Milan, i nerazzurri puntano alla 9a vittoria di fila in Serie A

Domani sera, alle ore 20:45, andrà in scena il big match di Serie A tra Atalanta e Milan. I nerazzurri puntano alla 9a vittoria di fila in A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sanno come gestire ogni situazione, allargando o stringendo a piacere loro tempi e modi. Per esempio, contro lo Young Boys in Champions League hanno vinto 6-1. Mentre contro la Roma hanno vinto gestendo ogni istante del match, anche quando i giallorossi han provato a far gol.