Mike Maignan e Theo Hernández, assenti contro il Sassuolo in Coppa Italia, torneranno a disposizione per Atalanta-Milan? La situazione

Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà al 'Gewiss Stadium' Atalanta-Milan , partita della 15^ giornata della Serie A 2024-2025 e, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Mike Maignan e Theo Hernández saranno regolarmente a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca .

Atalanta-Milan, Maignan e Theo Hernández ci saranno

Maignan e Theo, che avevano saltato Milan-Sassuolo di Coppa Italia rispettivamente per un intervento ai denti e per una contusione al piede, si sono infatti allenati entrambi senza problemi ieri in gruppo a Milanello. Pertanto, i due francesi giocheranno titolari contro gli orobici a Bergamo.